Chelsea anuncia contratação do meio-campo sérvio Matic O Chelsea confirmou nesta terça-feira a contratação do meio-campista Nemanja Matic. O jogador sérvio da 21 anos estava defendendo o MFK Kosice, da Eslováquia. Para contar com Matic, o clube inglês vai desembolsar 1,75 milhão de euros (aproximadamente R$ 4,65 milhões).