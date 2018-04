Chelsea anuncia renovação do contrato de Willian até 2020

O meia-atacante Willian não deverá deixar o Chelsea tão cedo. Nesta terça-feira, o clube londrino anunciou a renovação do contrato do brasileiro por mais quatro temporadas. Assim, o vínculo do jogador com o time inglês passa a valer até 2020.

A renovação do contrato de Willian se dá após o jogador brasileiro ser um dos poucos destaques de uma temporada desastrosa do Chelsea, que, na sua defesa do título do Campeonato Inglês, terminou o torneio somente na décima colocação, sem se classificar para qualquer torneio internacional. Além disso, foi eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

Willian foi eleito o melhor jogador do Chelsea em votação realizada pelos próprios atletas e por torcedores. Além disso, foi o vice-artilheiro do time na temporada, com 11 gols, e conseguiu manter o seu status de jogador da seleção brasileira, tendo participado da Copa América Centenário.

"Eu estou muito feliz por assinar um novo contrato com o Chelsea. É um sonho continuar neste clube e ao longo dos próximos quatro anos, eu vou tentar ajudar a equipe a ganhar mais troféus", disse Willian, ao site oficial do clube londrino.

"Vem sendo um momento incrível para mim desde que cheguei ao clube há três anos. Eu ganhei títulos e na temporada passada fui nomeado o Jogador do Ano do Chelsea. Espero conseguir permanecer nesse nível durante os próximos temporadas e alcançar mais sucesso", acrescentou.

Após iniciar a sua carreira no Corinthians, se transferir ao ucraniano Shakhtar Donetsk e ter uma rápida passagem pelo russo Anzhi Makhachkala, Willian foi contratado pelo Chelsea antes do início da temporada 2013/2014.

No seu segundo ano no clube londrino, conquistou o título do Campeonato Inglês e da Copa da Liga Inglesa. Além disso, com a camisa do Chelsea, marcou 19 gols em 140 partidas disputadas. Agora, de contrato renovado, vai ampliar esses números pelo clube londrino.