Chelsea apresenta plano para construir estádio para 60 mil torcedores

A diretoria do Chelsea apresentou nesta terça-feira plano para construir um novo estádio no local onde está o atual Stamford Bridge, em Londres. A nova arena, mais moderna, teria capacidade para receber 60 mil torcedores, contra 41.600 do atual estádio, inaugurado em 1877.

De acordo com o clube, a nova arena vai melhorar a visão do campo, a partir de todos os assentos. Também vai gerar uma "empolgante atmosfera" e, com uma capacidade ampliada, facilitará o acesso dos torcedores pela estação de metrô mais próxima, a Fulham Broadway Station.

O plano foi apresentado às autoridades locais nesta terça, mas não tem prazos para ser executado. "O andamento do plano vai além do fim desta temporada. Se for aceito, haverá ainda muito trabalho a ser feito até o início das obras", explicou a direção do clube, em nota.

A construção de um novo estádio é um dos objetivos do bilionário russo Roman Abramovich, desde que assumiu o comando do clube, em 2003. A demanda por um estádio maior é antiga entre os torcedores, apesar das reformas que alteraram significativamente o estádio desde sua fundação.

A pressão pela ampliação do estádio aumentou nos últimos anos com o anúncio de novos estádios pelos rivais. O Arsenal inaugurou o Emirates Stadium em 2006, o West Ham vai mandar seus jogos no novo Estádio Olímpico a partir da próxima temporada e o Tottenham já está construindo uma nova arena.