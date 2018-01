Chelsea arranca empate do Manchester O Chelsea conseguiu arrancar dois pontos do Manchester United, neste sábado, ao empatar por 1 a 1, em seu campo, na 27ª rodada do Campeonato Inglês. O resultado foi motivo de alegria para o time londrino, mas não muda nada a situação do torneio, porque o Manchester lidera, com muita folga: tem 63 pontos contra 50 do vice-líder Arsenal, que derrotou o Ipswich por 1 a 0. O Chelsea, em oitavo lugar com 38 pontos, assustou um pouco o Manchester ao ficar em vantagem aos 24 minutos do primeiro tempo, com o gol marcado por Hasselbaink. O líder da temporada de 2000/2001 reagiu na fase final, com Andy Cole aos 24 minutos. O Manchester já é considerado por seus rivais como virtual campeão, embora ainda faltem 11 rodadas para o término da competição. Será o quinto título em seis anos da equipe dirigida pelo escocês Alex Ferguson. A vitória de 1 a 0 do Arsenal sobre o Ipswich foi confirmada com o gol de Henry aos 22 minutos do segundo tempo. Os outros 10 gols da rodada foram marcados nos jogos Sunderland 1 x Liverpool 1, Everton 2 x Leicester 1, Leeds 0 x Derby Count 0, Manchester City 0 x Tottenham 1, Aston Villa 1 x Middlesbrough 1 e Southampton 2 x Bradford 0. Para este domingo, está marcada a partida Charlton x Newcastle. Na segunda-feira, jogam West Ham x Coventry. Confira a classificação do Campeonato Inglês: 1º) Manchester United, 63 pontos 2º) Arsenal, 50 3º) Liverpool, 45 4º) Sunderland, 44 5º) Leeds e Ipswich, 40 7º) Leicester, 39 8º) Chelsea, 38 9º) Newcastle e Charlton, 37 11º) Tottenham, 36 12º) Aston Villa, 33 13º) Southampton, 32 14º) West Ham e Everton, 31 16º) Derby Count, 28 17º) Middlesbrough, 27 18º) Manchester City, 23 19º) Coventry, 21 20º) Bradford, 16.