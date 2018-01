Chelsea bate Liverpool e leva vantagem para jogo da volta O Chelsea largou na frente no confronto contra o Liverpool, pelas semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Nesta quarta-feira, no Estádio Stamford Bridge, o time de Londres aproveitou o fato de jogar em casa e venceu por 1 a 0, com gol do meia Joe Cole. Na próxima terça-feira, em Liverpool, o Chelsea terá a vantagem de jogar por qualquer empate e pode até perder, desde que seja por 1 gol de diferença. Uma vitória simples do Liverpool levará a decisão para a prorrogação e, persistindo o empate, disputa por pênaltis. A outra semifinal é entre Manchester United e Milan - o time inglês vencer a primeira, na Inglaterra, por 3 a 2. Como ambas as equipes têm forte poder de marcação, a partida começou muito truncada e com a bola passando direto da defesa para o ataque em chutões. Uma vez ou outra alguém conseguia dominar a bola no meio-de-campo e armar uma jogada. Depois de duas tentativas com o atacante ucraniano Shevchenko, o Chelsea conseguiu abrir o placar, aos 28 minutos. O marfinense Didier Drogba recebeu pela direita, cortou um zagueiro na grande área e cruzou rasteiro para a pequena área. Joe Cole chegou de carrinho e tirou o goleiro Reina da jogada. Mesmo em desvantagem, o Liverpool não conseguiu furar a marcação adversária. A melhor jogada aconteceu num lance de sorte, aos 43, depois que Riise tentou cruzar e a bola desviou em Paulo Ferreira. O goleiro Petr Cech teve trabalho para fazer a defesa. Na segunda etapa, o técnico Rafa Benítez deu mais liberdade para Zenden atacar pela esquerda e colocou o grandalhão Peter Crouch para tentar o empate. O máximo que conseguiram foi um chute de primeira de Steven Gerrard, aos sete minutos, que exigiu uma defesa difícil de Cech. CHELSEA 1 x 0 LIVERPOOL Chelsea - Petr Cech; Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, John Terry e Ashley Cole; John Obi Mikel, Frank Lampard, Claude Makelele e Joe Cole (Shaun Wright-Phillips); Andriy Shevchenko (Salomon Kalou) e Didier Drogba. Técnico: José Mourinho. Liverpool - Pepe Reina; Alvaro Arbeloa, Jamie Carragher, Daniel Agger e John Arne Riise; Steven Gerrard, Xabi Alonso (Jermaine Pennant), Javier Mascherano e Boudewijn Zenden; Craig Bellamy (Peter Crouch) e Dirk Kuyt. Técnico: Rafael Benítez. Gol - Joe Cole, aos 28 minutos do primeiro tempo. Cartão amarelo - Javier Mascherano (Liverpool). Árbitro - Markus Merk (Fifa-Alemanha). Renda e público - Não disponíveis. Local - Estádio Stamford Bridge, em Londres (Inglaterra).