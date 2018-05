Chelsea bate Liverpool fora de casa e embola luta pelo título inglês

LIVERPOOL - O Liverpool entrou em campo neste domingo para encaminhar a conquista do título do Campeonato Inglês, que não vence desde 1990, mas viu a disputa pelo troféu ficar mais acirrada. Em casa, no Anfield Road, o time parou na defesa adversária, sofreu com um erro decisivo do seu maior ídolo - Steven Gerrard - e perdeu para o Chelsea por 2 a 0, em partida válida pela 36ª rodada.

Com mais dois jogos a disputar, o Liverpool segue na liderança do Campeonato Inglês, com 80 pontos, mas apenas dois a mais do que o Chelsea. E a sua principal ameaça parece ser mesmo o Manchester City, terceiro colocado, com 74 pontos, saldo de gols superior e que vai jogar quatro partidas, uma delas ainda neste domingo, diante do Crystal Palace, fora de casa.

A derrota deste domingo encerra uma longa série positiva do Liverpool, que o impulsionou a sonhar com o título do Campeonato Inglês. O time está invicto há 16 jogos e acumulava 11 vitórias consecutivas. Porém, o seu poderoso ataque, de 96 gols marcados em 36 partidas, dessa vez parou no forte sistema defensivo do Chelsea.

Após um início de jogo movimentado, com chances de gol para os dois times, o Chelsea passou a se defender melhor e conseguiu controlar as ações ofensivas do Liverpool, que atacava mais. Para melhorar a sua situação, o time londrino ainda conseguiu aproveitar um vacilo da equipe da casa para abrir o placar. Aos 48 minutos, Demba Ba aproveitou um escorregão de Gerrard no campo de defesa, ficou com a bola e bateu rasteiro para fazer 1 a 0.

O panorama do jogo não se alterou muito no segundo tempo. O Liverpool tinha mais posse de bola, ficava no campo adversário, mas criava poucas chances claras de gol. Já o Chelsea, até conseguia ameaçar em alguns contra-ataques, mas sua preocupação maior mesmo era de se defender.

Nos minutos finais, o Liverpool conseguiu sufocar o Chelsea, mas o gol de empate acabou não saindo. E em um contra-ataque, aos 48 minutos, Fernando Torres avançou livre e, na cara de Mignolet, tocou para o brasileiro Willian, que entrou com bola e tudo na meta adversária. Assim, o time londrino conquistou uma importante vitória e deixou mais aberta a luta pelo título do Campeonato Inglês.

OUTRO JOGO

Na briga contra o rebaixamento, o Sunderland conseguiu deixar a zona de descenso ao golear o Cardiff City por 4 a 0, em casa. Agora, o time ocupa a 17ª colocação, com 32 pontos, enquanto a equipe galesa é a lanterna, com 30.