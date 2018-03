Chelsea bate Newcastle e segue na briga pelo título Inglês

O Chelsea derrotou nesta segunda-feira o Newcastle por 2 a 0 fora de casa, no encerramento da 37ª rodada do Campeonato Inglês. Empatado em pontos com o Manchester United, o time londrino levou a decisão do título para a última rodada. Veja também: Classificação / Últimos resultados / Próximos jogos Com o resultado, Chelsea e Manchester United chegam à última rodada, neste fim de semana, empatados com 84 pontos. Já o Newcastle segue com 43, na 12ª posição. O primeiro gol da equipe no Saint James Park foi marcado aos 15 minutos do segundo tempo, pelo meio-campo Michael Ballack. O alemão escorou de cabeça uma bola alçada na área, em falta cobrada pelo marfinense Didier Drogba. Aos 37, o Chelsea fez o segundo com o francês Malouda, que tocou na saída do goleiro Harper após receber passe de Ballack. Para ser campeão, a equipe de Londres precisa superar o Bolton em casa e torcer para que o Manchester United não bata o Wigan na casa do adversário - a equipe do português Cristiano Ronaldo e do brasileiro Anderson tem melhor saldo de gols (56 contra 39).