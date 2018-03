Chelsea bate o Swansea e dá mais um passo rumo ao título inglês

O líder Chelsea deu mais um passo na busca pelo título do Campeonato Inglês neste sábado. O time londrino parece não encontrar rivais à altura na competição e fez do Swansea sua mais nova vítima neste fim de semana, ao vencer por 3 a 1 no Stamford Bridge. Diego Costa deixou sua marca mais uma vez.

O resultado levou o Chelsea a 63 pontos, a 11 do Manchester City, que teve o clássico com o United adiado e não atuará neste fim de semana. O próximo compromisso do time londrino no Inglês será no dia 6 de março, segunda-feira, quando visita o West Ham. Já o Swansea viu seu bom momento ser interrompido e parou nos 24 pontos, em 15.º. No próximo sábado, receberá o Burnley.

Vindo de três vitórias nas últimas quatro partidas, o Swansea prometia ser um difícil obstáculo para o Chelsea. Mas os donos da casa foram para cima desde o início e abriram o placar logo aos 18 minutos. Após boa jogada pela direita, Pedro rolou no meio para Fabregas, que teve tempo para dominar e bater cruzado.

O gol não mudou o panorama do confronto, e o Chelsea seguiu dominando. O time da casa, no entanto, parava na boa atuação de Fabianski. E depois de perder tantas oportunidades, os donos da casa foram castigados aos 46 minutos. Sigurdsson cobrou falta pela direita e em uma rara falha defensiva do adversário, Llorente chegou sozinho para finalizar de cabeça para a rede.

Com o empate, o Chelsea se tornou ainda mais ofensivo após o intervalo e passou a aproveitar o espaço pelo lado esquerdo do ataque. Foi daquela região que surgiu a primeira chance do segundo tempo. Hazard tocou para trás e Fabregas chegou em velocidade batendo de primeira, no travessão.

Se era decisivo a favor do Swansea até então, Fabianski errou no segundo gol do Chelsea. Aos 26, Pedro recebeu pela direita, cortou para o meio e bateu de esquerda. A bola parecia fácil para o goleiro, mas ele errou na queda e viu ela passar por baixo dele.

Mesmo com a vantagem, o Chelsea seguiu em cima e quase marcou aos 37. Em nova jogada pela esquerda, Matic tocou no meio para Kanté, que chutou por cima. Mas no minuto seguinte, novamente pelo setor, saiu o terceiro. Hazard invadiu a área, cortou o zagueiro com facilidade e tocou para trás. Diego Costa chegou batendo de primeira, firme, marcando belo gol, seu oitavo em cinco partidas contra o Swansea.

OUTROS RESULTADOS

Ainda neste sábado pelo Campeonato Inglês, o Everton recebeu o lanterna Sunderland e venceu por 2 a 0, com gols de Gueye e Lukaku. O resultado levou o time de Liverpool a 44 pontos, na sétima colocação, enquanto os adversários seguem em último, com somente 19 pontos.

Logo atrás do Everton, em oitavo, aparece o West Bromwich, que recebeu o Bournemouth neste sábado e venceu por 2 a 1. O Hull City recebeu o Burnley e empatou por 1 a 1, enquanto o Crystal Palace venceu o Middlesbrough por 1 a 0, em casa, deixou a zona de rebaixamento e colocou o Leicester na degola. O atual campeão nacional, no entanto, ainda atua na rodada.