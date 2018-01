Chelsea bate recorde na Inglaterra O Chelsea bateu o Aston Villa por 2 a 1, neste sábado, em Londres, e entrou para a história do Campeonato Inglês como o primeiro time a vencer os sete primeiros jogos de uma temporada. De quebra, manteve-se na liderança isolada da competição com 21 pontos. Mas nem tudo começou bem para os atuais campeões ingleses. O Aston Villa abriu o placar aos 44 minutos do primeiro tempo, com Moore. Foi o primeiro gol sofrido pelo Chelsea no campeonato. No entanto, o time do técnico José Mourinho conseguiu empatar logo no minuto seguinte, com Lampard, que voltou a marcar aos 30 da segunda etapa, de pênalti. O Charlton confirmou o rótulo de surpresa da temporada e venceu o West Bromwich por 2 a 1, fora de casa. Com isso, continuou na vice-liderança, seis pontos atrás do Chelsea. Os jogos deste sábado ainda reservaram duas decepções: o Arsenal e o Manchester United. O primeiro apenas empatou com o West Ham, fora de casa, por 0 a 0, ficando em sétimo lugar, com 9 pontos, mas um jogo a menos que o líder. Já o Manchester foi além: perdeu para o Blackburn por 2 a 1, em casa, e caiu para o terceiro lugar, com 11 pontos, mas também com uma partida a menos que o Chelsea. Confira os outros resultados deste sábado: Everton 0 x 1 Wigan, Newcastle 1 x 0 Manchester City, e Birmigham 2 x 2 Liverpool.