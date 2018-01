Chelsea bate time de Tevez e não deixa Manchester disparar O Chelsea goleou nesta quarta-feira o West Ham, time do atacante argentino Carlitos Tevez, por 4 a 1, em Londres, não permitiu que o Manchester United disparasse na liderança do Campeonato Inglês - o rival venceu o Sheffield United, na terça. Agora com 78 pontos, o Chelsea está somente três atrás do líder. Faltam cinco jogos para cada equipe, sendo que os dois se enfrentarão na penúltima rodada, em Londres. Mesmo jogando na casa do West Ham, o Upton Park, o Chelsea não deu chances ao adversário. Aos 31 minutos do primeiro tempo, o atacante inglês Shaun Wright-Phillips fez 1 a 0 para os visitantes em um belo gol. Aos 35, Tevez empatou para o time da casa - foi seu quarto gol no futebol inglês -, mas Wright-Phillips marcou outro golaço e colocou novamente o Chelsea em vantagem. Por causa do desespero com a ameaça de rebaixamento - é o 19.º colocado, com 29 pontos -, o West Ham teve que se abrir na segunda etapa e tomou a goleada. Kalou fez o terceiro, aos sete, após uma confusão na pequena área e o atacante Didier Drogba, depois de driblar dois zagueiros, marcou o quarto, aos 17. Em outro jogo do dia, o Liverpool praticamente garantiu uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa ao derrotar o Middlesbrough por 2 a 0, em casa. Com 64 pontos, na terceira posição, a equipe só precisa vencer um de suas quatro partidas restantes para assegurar a classificação. Os dois gols da vitória foram marcados pelo meia Steven Gerrard, um deles em cobrança de pênalti. Completando a rodada, o Blackburn bateu o Watford por 3 a 1, em casa, e subiu para o 10.º lugar, com 43 pontos. Os visitantes, que estão na lanterna com 23 pontos, precisam de um milagre para não cair à Segunda Divisão.