Chelsea bate Tottenham com vitória simples pelo Inglês O Chelsea recebeu o rival Tottenham e se deu bem na 32.ª rodada do Campeonato Inglês. Os ´blues´ venceram os visitantes por 1 a 0 e diminuíram a vantagem do líder Manchester United para três pontos. Os ´diabos vermelhos´ tem a chance de voltar a aumentar a diferença para o Chelsea no Fratton Park onde enfrentam o Portsmouth ainda neste sábado. Com ambas equipes vindas de resultados frustrantes pela Liga do Campeões e Copa da Uefa, Chelsea e Tottenham não fizeram um clássico dos mais bem jogados. O português Ricardo Carvalho marcou o único gol da partida aos sete minutos do segundo tempo. A equipe dirigida pelo português José Mourinho ainda é vice-líder do campeonato, e não perdeu as esperanças de título. Já o Tottenham tem sua sexta colocação ameaçada pelo Bolton, que tem apenas dois pontos a menos e pega, também neste sábado, o fraco Wigan.