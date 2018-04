Chelsea bate Tottenham e se isola na liderança do Inglês No confronto entre equipes londrinas pelo Campeonato Inglês, deu o óbvio neste domingo. No Stamford Bridge, o Chelsea não teve dificuldades para vencer o Tottenham por 3 a 0 e se isolar na liderança da competição, depois que o Manchester United havia encostado com a vitória por 4 a 3 sobre o City. Agora, o Chelsea tem 18 pontos, contra 15 do United, que é vice-líder. O Tottenham, com 12, é o sexto colocado.