Chelsea bate West Ham por 1 x 0 e agora é segundo no Inglês O Chelsea bateu o West Ham por 1 x 0 neste sábado e superou o Manchester United na segunda colocação do Campeonato Inglês, atrás apenas do líder invicto Arsenal. O meio-campista da seleção inglesa Joe Cole afundou seu antigo clube ao driblar Robert Green aos 31 minutos do segundo tempo e completar de pé direito no alto das redes, lance que completou uma cabeçada que Salomon Kalou havia dado depois de um cruzamento do atacante Didier Drogba. O West Ham pediu, em vão, pela marcação de um impedimento. O Chelsea agora está invicto há 70 jogos do Campeonato Inglês em Stamford Bridge, série que começou em fevereiro de 2004. O time tem 31 pontos marcados em 15 partidas. O Arsenal, que tem 33 pontos e dois jogos a menos, joga ainda hoje fora de casa contra o Aston Villa, enquanto o United, atual campeão, com 30 pontos em 14 jogos, enfrentará o Fulham em casa, no Old Trafford, na segunda-feira. No entanto, a posição momentânea do Chelsea pode ter vida curta, já que o Manchester City (29 pontos) espera marcar pontos em partida que será disputada fora de casa contra o fraco Wigan Athletic. O Chelsea, que viu seu goleiro Carlo Cudicini fazer seu jogo de número 200, parecia estar perdido em um primeiro tempo fraco, com muitas faltas e cinco cartões, enquanto seus rivais londrinos se esforçavam. "Nós estávamos um pouco nervosos por estarmos cansados, mas no fim nos mantivemos calmos e tivemos esta chance para marcar", disse Drogba ao canal de TV Sky Sports. "Foi um jogo mais físico e acho que o juíz foi muito bem, não é fácil apitar em um grande duelo como este. Ele fez seu trabalho e acho que os jogadores foram um pouco mais responsáveis no segundo tempo."