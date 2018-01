Chelsea campeão da Copa da Liga O Chelsea conquistou neste domingo o primeiro título da era Roman Abramovich (milionário russo acionista majoritário do time): a Copa da Inglaterra, ao vencer o Liverpool por 3 a 2 na prorrogação, em um jogo bastante dramático, uma vez que foi de virada. Quem abriu o placar foi o Liverpool, com Riise, a menos de um minuto de partida. O empate só foi acontecer aos 33 minutos do segundo tempo, com um gol contra de Gerrard. Depois, na prorrogação, a 1 minuto do segundo tempo Drogba fez 2 a 1 e Kezman, aos 5, fez Chelsea 3 a 1. Aos 7, Nunez descontou para o Liverpool, mas o placar ficou nos 3 a 2. Com esta conquista e a liderança absoluta do Campeonato Inglês, o Chelsea vai confirmando sua condição de favorito para a conquista de títulos nesta temporada.