Chelsea cede empate ao Southampton e perde chance de disparar

O Chelsea desperdiçou neste domingo grande chance de disparar na tabela do Campeonato Inglês. Jogando em casa, no Stamford Bridge, o time de José Mourinho saiu na frente contra o Southampton, com gol de Diego Costa, mas cedeu o empate ainda na primeira etapa e perdeu a chance de abrir oito pontos na liderança da competição.

A vantagem poderia ter sido alcançada por causa da derrota do vice-líder Manchester City para o Burnley, então penúltimo colocado da tabela, no sábado. Uma vitória neste domingo deixaria o Chelsea com ampla vantagem em busca do título. O empate, contudo, não foi de todo um mau resultado.

O time londrino chegou aos 64 pontos, contra 58 do City e 57 do Arsenal, o terceiro colocado da tabela. O Southampton, por sua vez, tem 50 pontos agora e ocupa o sexto lugar, dentro da zona de classificação para a Liga Europa.

O Chelsea entrou em campo neste domingo com o objetivo de vencer e apagar de vez a eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões, no meio de semana. E, para tanto, nada melhor que um gol de Diego Costa para encerrar o jejum de dois meses sem marcar. Aos 11 minutos, ele escorou de cabeça levantamento da direita e abriu o placar.

Mas a alegria da torcida londrina durou apenas oito minutos. Foi o tempo que o Southampton precisou para buscar a igualdade. Dusan Tadic cobrou pênalti com categoria e sacramentou o empate ainda aos 19 da etapa inicial. No segundo tempo, o Chelsea criou boas oportunidades para buscar a vitória, mas parou na grande atuação do goleiro Frasier Forster, que fechou o gol e assegurou o empate.