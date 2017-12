Chelsea cede empate, mas segue líder O Chelsea empatou com o Bolton por 2 a 2 neste sábado e manteve a vantagem de dois pontos em relação ao Arsenal, que hoje também empatou por 1 a 1 com o West Bromwich, em jogos válidos pela 14ª rodada do Campeonato Inglês . O líder do torneio tem agora 33 pontos contra 31 do rival. Quem se beneficiou dos empates foi o Everton, que com a vitória sobre o Fulham por 1 a 0 diminuiu de seis para quatro pontos sua desvantagem na terceira colocação da tabela. Confira os demais resultados: Manchester United 2 x 0 Charlton Athletic, Crystal Palace 0 x 2 Newcastle United, Everton 1 x 0 Fulham, Middlesbrough 2 x 0 Liverpool e Norwich 2 x 1 Southampton.