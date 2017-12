Chelsea cobiça Ronaldinho Gaúcho O Chelsea está disposto a pagar até US$ 112 milhões ao Barcelona para contratar Ronaldinho Gaúcho, assim que terminar a temporada de 2003-04. O milionário russo Roman Abramovich, dono do clube inglês, autorizou seus representantes a apresentarem a oferta. O clube espanhol, no entanto, garante que não cede o jogador, hoje seu principal astro. Ao mesmo tempo, o Barça admite que investirá em Luís Fabiano, artilheiro do São Paulo.