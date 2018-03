Chelsea comemora e vence o Charlton Claude Makelele fez o gol da vitória de 1 a 0 sobre o Charlton, nos descontos, neste sábado em Londres, na festa do título inglês conquistado por antecipação pelo Chelsea. Antes da partida, o capitão da equipe azul ergueu o primeiro troféu da Premier League depois de 50 anos. Depois de beijar o troféu, o técnico do Chelsea, o português José Mourinho, afirmou que agora só pensa em repetir a proeza. "Eu quero segurar o troféu e tirar uma foto com ele, junto com o time e a comissão técnica. Depois não quero mais tocá-lo. Quero é ganhá-lo outra vez", disse o treinador português depois da partida. Nos outros jogos deste sábado os resultados foram os seguintes: Aston Villa 1 x Manchester City 2, Blackburn 1 x Fulham 3, Everton 2 x Newcastle 0, Middlesbrough 1 x Tottenham 0, Norwich 1 x Birmingham 0, Portsmouth 1 x Bolton 1 e Crystal Palace 2 x Southampton 2. O segundo colocado, o Arsenal, que tem 77 pontos e venceu o último Campeonato Inglês, recebe o Liverpool neste domingo em Londres.