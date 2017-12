Chelsea conquista Supercopa inglesa O primeiro troféu da temporada 2005/2006 do futebol inglês ficou com o Chelsea. Na final da Supercopa ? confronto entre o campeão inglês (Chelsea) e o vencedor da Copa da Inglaterra (Arsenal), o time azul venceu por 2 a 1 ontem em Cardiff (País de Gales), com dois gols do atacante Didier Drogba. ?É claro que estou contente com resultado, mas acho que este jogo não vai ter influência no resto da temporada. Semana que vem a competição é outra?, disse o técnico português José Mourinho, referindo-se à primeira rodada do Campeonato Inglês, que será no fim de semana ? o Chelsea estreará fora de casa contra o recém-promovido Wigan ? o Arsenal receberá o Newcastle. Se Mourinho não fez muita festa pela vitória, o técnico do Arsenal não ficou muito chateado com a derrota. ?Foi um bom jogo de preparação para o Campeonato Inglês. Fomos competitivos e mantivemos um bom nível físico durante os 90 minutos?, disse Arsene Wenger. Os treinadores aproveitaram a partida para movimentar muitos jogadores. Mourinho fez cinco substituições e Wenger, seis. A novidade do Chelsea foi a presença do lateral-esquerdo espanhol Del Horno, contratado do Athletic de Bilbao. O atacante argentino Crespo, que na temporada passada esteve emprestado ao Milan, entrou no lugar de Drogba aos 13 minutos do segundo tempo. O primeiro gol do jogo saiu aos sete minutos, quando Drogba só precisou tocar a bola para o fundo do gol. Aos 12 do segundo tempo, ele fez um golaço: driblou Senderos, passou pelo goleiro Lehmann, enganou Lauren e tocou para a rede. O espanhol Fabregas, de 18 anos, marcou para o Arsenal. O volante Gilberto Silva entrou no intervalo substituindo o holandês Bergkamp e quase empatou no último minuto.