Chelsea consegue empate no final Com um gol de Drogba aos 37 minutos do segundo tempo, o Chelsea evitou a derrota e conseguiu empatar com o Birmingham, por 1 a 1, neste sábado, em Londres. O resultado deixou o time com 81 pontos, ainda tranqüilo na liderança do Campeonato Inglês. O segundo colocado é o Arsenal, que venceu o Middlesbrough neste sábado, por 1 a 0, com gol de Pires, e chegou aos 70 pontos no campeonato. Em outros jogos disputados pela 32ª rodada do Campeonato Inglês: Blackburn 3 x 0 Southampton, Bolton 3 x 1 Fulham, Manchester City 1 x 0 Liverpool e Portsmouth 4 x 2 Charlton.