Chelsea consegue nova vitória magra na Liga dos Campeões

O Chelsea voltou a conquistar uma vitória apertada na Liga dos Campeões da Europa. Nesta quarta-feira, a equipe inglesa derrotou o Apoel Nicosia por 1 a 0, no Chipre, repetindo o resultado da primeira rodada da fase de grupos, quando derrotou o Porto por 1 a 0.

A expectativa era de que o Chelsea conseguisse uma vitória mais tranquila, mesmo atuando fora de casa. Mas o time inglês teve dificuldades para impor a sua qualidade técnica. Assim, em uma partida truncada, triunfou apenas graças ao atacante Nicolas Anelka, que definiu o triunfo da equipe londrina com um gol aos 18 minutos do primeiro tempo.

Já o Porto se reabilitou da derrota para o Chelsea e conseguiu um importante resultado ao derrotar o Atlético de Madrid, em casa, por 2 a 0. Os gols do triunfo da equipe portuguesa saíram no final do segundo tempo e foram marcados por Falcao, aos 30, e Rolando, aos 37 minutos.

Os resultados mantiveram o Chelsea na liderança do Grupo D da Liga dos Campeões da Europa com seis pontos. O Porto, com três pontos, está na segunda colocação. Apoel e Atlético de Madrid têm apenas um ponto.