Chelsea: contratação de U$ 36,8 milhões A equipe inglesa do Chelsea anunciou neste domingo a contratação do meio-campista Shaun Wright-Phillips, do Manchester City, pelo qual pagou U$ 36,8 milhões. Um dos principais destaques da temporada, Wright-Phillips, tem no curriculo quatro convocações para a seleção da Inglaterra. O jogador - filho de Ian Wright, ex-atacante do Arsenal - estreou no Manchester City em 1999, depois de iniciar a carreira nas categorias amadoras do Nottingham Forest.