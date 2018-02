Chelsea: Crespo e ? 50 mi por Shevchenko A equipe inglesa do Chelsea, do milionário russo Roman Abramovich, teria feito uma proposta milionária para ter o atacante ucraniano Andrey Shevchenko - que conquistou o título do Campeonato Italiano com o Milan e foi o artilheiro da temporada. Segundo o jornal milanês "La Gazzetta dello Sport", o russo não pretende medir esforços para contratar Shevchenko e teria oferecido nada menos que ? 50 milhões pelo jogador. De quebra, oferece ainda o passe do atacante argentino Hernan Crespo. Aparentemente sem problemas de caixa, o Milan teria recusado a proposta. Shevchenko, que fará 28 anos em setembro, renovou seu contrato com o time italiano no último dia 26 por mais cinco anos.