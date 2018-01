Chelsea dá dinheiro até a time adversário O dinheiro do milionário russo Roman Abramovich, que é dono do Chelsea, parece não ter fim. Depois de fazer grandes contratações e ainda fazer propostas a estrelas como Ronaldo, o clube inglês resolveu dar parte da grana aos adversários. Assim, formalizou nesta sexta-feira a doação de 37.500 euros ao Scarborough, com quem jogará neste sábado pela Copa Inglesa. O Scarborough é uma equipe da primeira divisão amadora da Inglaterra e, além da disputa da Copa Inglesa - está na quarta rodada -, busca nesta temporada o acesso para a terceira divisão nacional, já pelo profissional. ?É importante reconhecermos nossas responsabilidades como um grande clube, para tentar ajudar a sobrevivência e o desenvolvimento das equipes menores, como o Scarborough?, explicou o diretor-executivo do Chelsea, Paul Smith.