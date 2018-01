Chelsea de olho na Copa dos Campeões O Chelsea derrotou o Tottenham por 3 a 0, na noite desta terça-feira, foi a 53 pontos, saltou para o quinto lugar no Campeonato Inglês e sonha com vaga para a próxima Copa dos Campeões. No torneio europeu de 2001-2002, os britânicos terão direito a três lugares, por enquanto para Manchester United (já garantido como campeão por antecipação), Arsenal e Ipswich. O Leeds é o quarto colocado, com 56 pontos. A vitória do Chelsea, fora de casa, foi consolidada só com gols de estrangeiros: o holandês Hasselbaink fez o primeiro aos 29 minutos da etapa inicial. O uruguaio Poyet aumentou aos 15 minutos do segundo tempo e o islandês Grudjohnsen fez o terceiro em cima da hora. O Chelsea em 33 rodadas superou o Liverpool, que caiu para sexto lugar, com 53 pontos, mas em 32 jogos disputados. A outra partida desta terça-feira terminou com empate de 3 a 3 entre Charlton e Aston Villa. O Charlton é o nono colocado, com 34 pontos, e ficou três vezes em vantagem, com gols de Boateng, Jensen e Kinsella. O Aston Villa, também 34 pontos, empatou com os gols de Ginola, Vassell e Hendrie.