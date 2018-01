Chelsea decepciona e só empata com o Leicester em casa no Campeonato Inglês

O Chelsea decepcionou a sua torcida neste sábado, teve uma atuação apática e ficou no frustrante empate por 0 a 0 com o Leicester City, no estádio Stamford Bridge, em Londres, pela 23.ª rodada do Campeonato Inglês. Foi a sua terceira partida consecutiva sem gols.

O resultado impediu que o Chelsea assumisse a segunda colocação da competição. Está em terceiro com 47 pontos, os mesmos do vice Manchester United, que está na frente devido ao saldo gols e que recebe o Stoke City nesta segunda-feira. Já o Leicester City chegou aos 31 e se manteve em oitavo.

Depois de empatar com o Arsenal na Copa da Liga Inglesa e com o Norwich City na Copa da Inglaterra, ambos por 0 a 0, o Chelsea escalou força máxima neste sábado para voltar a marcar e a vencer. Mas pouco fez para chegar ao bom resultado.

O Leicester City foi melhor desde o início e, com menos de 10 minutos, já tinha criado três boas chances - uma com Okazaki e duas com Vardy. O Chelsea até ameaçou reagir a partir da metade do primeiro tempo, mas o adversário retomou o controle e desperdiçou novas oportunidades nos minutos finais.

Nada mudou no início do segundo tempo. O Leicester City voltou melhor e dominava o jogo até os 22 minutos, quando o lateral-direito Chilwell fez falta em Moses, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Com Willian em campo desde os 12 minutos do segundo tempo, o Chelsea até ameaçou uma pressão com um jogador a mais. Pouco fez, no entanto. Sem inspiração, a equipe nada criou de concreto e amargou seu terceiro empate consecutivo por 0 a 0.

Outro time a decepcionar foi o Burnley. Jogando fora de casa contra o Crystal Palace, o time perdeu por 1 a 0 e se manteve com 34 pontos, na sétima colocação. Já o adversário, que triunfou com um gol do malinês Bakary Sako, chegou aos 25.

Ainda neste sábado, o West Ham surpreendeu o Huddersfield Town fora de casa e goleou por 4 a 1 - o meia argentino Lanzini, ex-Fluminense, marcou duas vezes. Em seus domínios, por sua vez, West Bromwich superou o Brighton por 2 a 0.

Os demais jogos deste sábado terminaram em igualdade: o Newcastle ficou no 1 a 1 com o lanterna Swansea City, enquanto que Watford e Southampton empataram por 2 a 2.