Chelsea demite o técnico Avram Grant após derrota na Liga

A diretoria do Chelsea anunciou, neste sábado, a demissão do técnico Avram Grant, três dias depois da equipe perder a decisão da Liga dos Campeões, nos pênaltis, para o Manchester United. O clube ainda não contratou um substituto para a vaga do treinador israelense. "Chelsea Futebol Clube confirma que Avram Grant teve seu contrato como treinador encerrado hoje. [A decisão] segue reuniões realizadas nos últimos dois dias", disse o clube inglês. O treinador havia sido criticado pela diretoria do Chelsea, na sexta-feira, que considerou os resultados obtidos pela equipe neste temporada não foram suficientemente bons. O clube londrino não conquistou nenhum título e também foi vice-campeão da Copa da Liga Inglesa e do Campeonato Inglês. O Manchester United também conquistou o título nacional. Amigo pessoal de Roman Abramovich, Avram Grant assumiu o comando do Chelsea em setembro, após a demissão do português José Mourinho. O técnico, no entanto, nunca conseguiu ter a aprovação completa dos torcedores do clube. (com agências internacionais)