Chelsea derrota Burnley e se garante na liderança

Com o bom resultado, o Chelsea foi a 54 pontos em 23 partidas e abriu quatro de vantagem para o vice-líder Manchester United, que tem o mesmo número de jogos. A equipe comanda por Alex Ferguson, no entanto, tem confronto difícil neste domingo: enfrenta fora de casa o Arsenal, terceiro colocado com 49 pontos. Já o Burnley segue com 20 pontos lutando contra o rebaixamento, na 18.ª posição.

Diante de um adversário que vem acumulando maus resultados, o técnico Carlo Ancelotti poupou Drogba e Kalou, que defenderam a Costa do Marfim na Copa Africana de Nações. E mesmo sem a dupla, o Chelsea começou melhor e abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo. Anelka recebeu passe de cabeça de Malouda e completou para as redes.

Em vantagem, o líder da competição seguiu pressionando. Mas foi surpreendido aos cinco da etapa final, quando Fletcher passou pelo zagueiro brasileiro Alex e empatou o confronto.

O Chelsea foi ao ataque após sofrer o gol. E chegou à vitória aos 38 minutos do segundo tempo - depois de desperdiçar boas oportunidades - em cabeçada de Terry.