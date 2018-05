Chelsea derrota o Fulham de virada; Tévez ajuda Manchester City O Chelsea marcou dois gols em dois minutos contra o Fulham, bateu o vizinho por 2 x 1 no Stamford Bridge e retomou a vantagem de cinco pontos sobre o Manchester United no topo do Campeonato Inglês, enquanto o argentino Tévez marcou dois gols no triunfo do Manchester City.