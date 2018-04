Chelsea derrota Stoke City e garante liderança isolada no Inglês

Sem hesitar, o Chelsea fez sua parte nesta segunda-feira e garantiu a liderança isolada do Campeonato Inglês ao derrotar o Stoke City por 2 a 0, fora de casa. Com gols do zagueiro John Terry e do meia-atacante Cesc Fàbregas, o time londrino deixou o Manchester City para trás.

O Chelsea entrou em campo pressionado pelo triunfo do City sobre o Crystal Palace por 3 a 0, ainda no sábado. Com o resultado, o time de Manchester alcançou os 39 pontos do líder. O Chelsea, contudo, seguia na ponta por levar vantagem nos critérios de desempate. Agora, com a nova vitória, chegou aos 42 e se isolou na ponta.

O grande nome da partida desta segunda foi Fàbregas. Antes de deixar sua marca, o ex-jogador do Barcelona foi o responsável pelo passe que gerou o gol de Terry, de cabeça, logo aos 2 minutos de jogo. O meia espanhol segue como o líder de assistências do Inglês, com 12.

Na segunda etapa, ele deixou o papel de garçom e foi para o ataque deixar sua própria marca. Aos 32, Fàbregas recebeu passe de Hazard e bateu mascado dentro da área. A bola venceu o goleiro e entrou lentamente até balançar as redes.

Os times ingleses voltam a campo no dia 26 para o famoso Boxing Day. O líder Chelsea vai duelar com o West Ham, enquanto o Manchester City enfrentará o Bromwich. O Stoke, por sua vez, vai encarar o Liverpool.