Chelsea derrota Swansea City fora e se mantém na briga pelo título

SWANSEA - Com mais uma vitória apertada, o Chelsea se manteve na briga pelo título do Campeonato Inglês neste domingo. Jogando fora de casa, o time do técnico José Mourinho derrotou o Swansea City por 1 a 0, novamente com gol salvador de Demba Ba. O atacante havia brilhado na quarta-feira ao marcar o gol decisivo da classificação do Chelsea, sobre o Paris Saint-Germain, para as semifinais da Liga dos Campeões. O gol fora marcado nos acréscimos, cravando a vitória por 2 a 0, placar necessário para eliminar os franceses.

Pelo gol, Demba Ba foi premiado com escalação entre os titulares neste domingo - Eto'o só entrou no decorrer do segundo tempo. E novamente o atacante não decepcionou. Depois de o Chelsea sofrer para abrir o placar, ele recebeu passe de Matic e bateu de canhota na saída do goleiro, aos 23 minutos do segundo tempo.

O Chelsea já contava com um a mais em campo desde os 16 minutos. O defensor Chico levara o segundo cartão amarelo e fora expulso da partida. Com a menos, o Swansea City se resumiu à defesa, à espera dos ataques do Chelsea, que vieram em pouca quantidade. Até que Demba Ba garantira os três pontos do time londrino.

A vitória manteve o Chelsea na briga pelo título inglês. Com 75 pontos, segue apenas dois atrás do líder Liverpool, que venceu o Manchester City por 3 a 2, também neste domingo, e ficou mais perto da conquista. O Liverpool abriu sete de vantagem sobre o City, anulando a possível vantagem do rival, que ainda tem dois jogos a menos.