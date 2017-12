Chelsea e Arsenal dão goleadas Pela terceira rodada da Premier League, o Campeonato Inglês da primeira divisão, o Chelsea goleou o West Bromwich Albion, 4 a 0, e é líder, com 9 pontos ganhos. O Arsenal também goleou, 4 a 1 no Fulham, e assumiu o 4º lugar, com 6 pontos (só perdeu o jogo com o líder). Outros resultados de hoje: Blackburn 0 x 0 Tottenham; Bolton 2 x 0 Newcastle.