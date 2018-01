Chelsea e Arsenal ficam no empate O clássico entre Chelsea e Arsenal não saiu do 0 a 0, nesta quarta-feira, em Londres. Com isso, o Chelsea manteve a confortável diferença sobre o Arsenal, de 11 pontos (82 a 71), na liderança do Campeonato Inglês. Em outros jogos disputados nesta quarta-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Inglês: Aston Villa 0 x 0 Charlton, Blackburn 1 x 0 Crystal, Everton 1 x 0 Manchester United, Manchester City 3 x 0 Birmingham, Norwich 2 x 1 Newcastle, Portsmouth 1 x 2 Liverpool e Tottenham 1 x 1 West Bromwich.