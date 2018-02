Chelsea e Aston Villa empatam em jogo de 8 gols e 3 expulsões O Aston Villa arrancou um empate por 4 x 4 com o Chelsea, nesta quarta-feira, numa partida eletrizante que marcou o início da rodada de feriado do Campeonato Inglês. Em campo no seu Stamford Bridge, o Chelsea perdia por 2 x 0, mas chegou ao empate com dois gols do ucraniano Andriy Shevchenko. Depois o time londrino esteve em vantagem de 3 x 2 e 4 x 3, mas cedeu o empate num gol de pênalti marcado por Gareth Barry, quando o Chelsea tinha nove em campo e o Aston Villa, 10. Também houve expulsão e chuva de gols no White hart Lane, onde Robbie Keane e Tom Huddlestone marcaram dois gols cada na vitória de 5 x 1 do Tottenham Hotspur sobre o Fulham, que teve Moritz Volz expulso. Na outra partida que abriu a rodada, o West Ham United ficou apenas no empate por 1 x 1 em casa com o Reading. O Arsenal, líder do Campeonato Inglês, enfrenta o Portsmouth mais tarde. (Por Martyn Herman)