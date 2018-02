Chelsea é eliminado da Copa da Liga Se no Campeonato Inglês as coisas estão ótimas para o Chelsea (líder, com 28 pontos), o mesmo não se pode dizer na Copa da Liga Inglesa. Nesta quarta-feira, o time de Londres foi eliminado na terceira fase pelo Charlton Athletic depois de empatar em 1 a 1, no tempo normal e na prorrogação, e perder na disputa por pênaltis por 5 a 4. Os outros resultados desta quarta, em jogos também válidos pela terceira rodada da competição: Birmingham 2 x 1 Norwich, Bolton 1 x 0 West Ham, Cardiff 0 x 1 Leicester, Everton 0 x 1 Middlesbrough, Grimsby 0 x 1 Newcastle e Manchester United 4 x 1 Barnet.