Chelsea e Liverpool voltam a se encontrar numa semifinal Chelsea e Liverpool jogam nesta quarta-feira a primeira partida de uma das semifinais da Liga dos Campeões, em Stamford Bridge, repetindo um confronto já disputado algumas temporadas atrás. Este será o quinto confronto entre os dois times pela principal competição européia. As duas partidas mais importantes foram na temporada 2004/2005, quando a equipe da terra dos Beatles eliminou a da capital inglesa nas semifinais. Naquela ocasião, a primeira partida, no mesmo Stamford Bridge, terminou com empate sem gols. O Liverpool venceu a volta por 1 a 0, com um gol duvidoso - a bola não teria entrado totalmente, como se confirmou depois. Os times protagonizaram mais dois empates sem gols nos confrontos pela fase de grupos da temporada 2005/2006. Na atual edição do Campeonato Inglês, uma vitória para cada lado: o Chelsea levou a melhor no primeiro turno e venceu por 1 a 0 diante de sua torcida, mas o Liverpool deu o troco no segundo e ganhou de 2 a 0, em Anfield Road. O português José Mourinho, técnico do Chelsea, tem sérios desfalques para a partida: o zagueiro Ricardo Carvalho e o atacante Arjen Robben, além dos meias Michael Ballack e Michael Essien. Com uma lesão na perna, o português Carvalho já desfalcou o time no empate em 0 a 0 com o Newcastle United da última rodada do Inglês, enquanto o alemão Ballack deixou o campo com uma lesão no tornozelo. Essien, de Gana, está suspenso, enquanto o holandês Arjen Robben sofreu uma lesão no joelho. O Chelsea precisa recuperar ânimo, pois seu empate com o Newcastle o deixou três pontos atrás do Manchester United, líder do Campeonato Inglês. No Liverpool, o espanhol Rafael Benítez terá sua força máxima à disposição. Um dos que pode retornar é o zagueiro Steve Finnan, após duas semanas de fora em razão de uma lesão de pescoço. A equipe vive boa fase: vem de vitória por 2 a 0 sobre o Wigan no Inglês e ocupa a terceira colocação, com boas chances de se garantir na Liga dos Campeões do ano que vem por sua posição na tabela. CHELSEA x LIVERPOOL Chelsea - Cech; Ferreira, Diarra, Terry e Bridge; Makelele (Shevchenko), Lampard, Mikel e Wright-Phillips (Joe Cole); Drogba e Kalou. Técnico: José Mourinho. Liverpool - Reina; Arbeloa (Finnan), Carragher, Agger e Riise; Sissoko (Kuijt), Mascherano, Pennant e Gerrard (González); Zenden e Crouch. Técnico: Rafa Benítez. Árbitro: Markus Merk (ALE). Local: Estádio Stanford Bridge, em Londres (ING). Horário: 15h45 de Brasília.