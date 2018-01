Chelsea e Manchester City levam multa de R$ 575 mil por confusão no Inglês

Chelsea e Manchester City levaram dura multa nesta terça-feira por causa da confusão entre seus jogadores nos minutos finais da partida disputada no dia 3, no Etihad Stadium, em rodada do Campeonato Inglês. Os clubes foram multados em 135 mil libras, equivalente a R$ 575 mil. O maior valor recaiu sobre o Chelsea, com 100 mil libras. O City terá que desembolsar 35 mil libras.

"Os dois clubes foram denunciados por falharem em controlar a conduta dos seus jogadores e/ou conter o comportamento provocativo", explicou a Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês).

A confusão aconteceu nos acréscimos da partida, vencida por 3 a 1 pelo visitante Chelsea. Uma dura falta do atacante argentino Sergio Agüero no zagueiro brasileiro David Luiz iniciou a animosidade entre jogadores dos dois times. No meio do desentendimento, o brasileiro Fernandinho chegou a agarrar Cesc Fabregas, do Chelsea, pelo pescoço.

O desentendimento causou as expulsões de Agüero e Fernandinho. Antes, eles já haviam sido punidos pela FA, com quatro e três jogos de suspensão, respectivamente.

Um dos times mais denunciados pela FA nos últimos anos, o Chelsea acumulou a quinta denúncia em 19 meses por falhar em controlar seus jogadores em campo.