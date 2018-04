Chelsea e Manchester City vencem na estreia do Inglês

Já o Manchester City, do argentino Carlos Tevez e do brasileiro Robinho, também começou bem o torneio.

O triunfo da equipe do Chelsea significou também o primeiro na Premier League para o seu novo técnico, o italiano Carlo Ancelotti, que estreou no comando do time conquistando o título do Community Shield sobre o Manchester United, na semana passada.

Drogba foi o protagonista do jogo em Stamford Bridge, ao marcar os dois gols do Chelsea, que sofreu diante do sólido futebol apresentado pelo Hull.

O meia Stephen Hurt, vaiado pelos torcedores do Chelsea por ter sido o jogador que provocou a fratura craniana do goleiro Petr Cech, em 2006, surpreendeu a todos e colocou o Hull em vantagem aos 28 minutos de jogo. Em uma grande cobrança de falta, entretanto, Drogba empatou a partida aos 37.

A partir daí, o Hull, que evitou o rebaixamento por pouco na temporada passada, dedicou-se à defesa e fechou os espaços para o Chelsea.

Mas Drogba mostrou estar inspirado. Ajudado pela sorte, ele marcou o gol da vitória nos acréscimos. Ao tentar cruzar, a bola encobriu o goleiro e entrou.

MANCHESTER CITY

Várias das caríssimas contratações do Manchester City estrearam oficialmente na vitória da equipe, como visitante, sobre o Blackburn Rovers.

A equipe de Tevez, que jogou os últimos 20 minutos da partida, e do paraguaio Roque Santa Cruz, que está lesionado, derrotou o rival por 2 a 0.

O primeiro gol da partida foi marcado aos três minutos de jogo, pelo atacante togolês Emmanuel Adebayor, que veio do Arsenal. O meia Stephen Ireland ampliou o placar nos instantes finais da partida.

Por sua vez, o Burnley, que retornou à Premier League depois de 33 anos, perdeu para o Stoke City por 2 a 0, fora de casa. O Wolverhampton caiu diante do West Ham pelo mesmo placar.

Nos outros encontros deste sábado, o Wigan Athletic, que contou com um golaço do colombiano Hugo Rodallega, venceu o Aston Villa por 2 a 0. O Sunderland derrotou o Bolton por 1 a 0, mesmo placar do triunfo do Fulham sobre o Portsmouth.