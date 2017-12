Chelsea e Manchester empatam: 1 a 1 A equipe do Chelsea foi ao estádio Old Trafford neste sábado e arrancou um empate por 1 a 1 diante do Manchester United. Com esse resultado, o time londrino ficou mais perto de garantir a segunda colocação no campeonato inglês - o título foi conquistado por antecipação pelo Arsenal. O Chelsea começou melhor e abriu a contagem com gol do holandês Jesper Gronkjaer aos 19 minutos do primeiro tempo. Mas não conseguiu manter a vantagem, especialmente depois da expulsão de Robert Huth, que recebeu cartão vermelho por uma entrada dura em Van Nistelrooy. O Manchester United aproveitou o fato de ter um jogador a mais e conseguiu chegar ao empate com um gol de Nistelrooy.