Chelsea e Manchester vencem no Inglês O Chelsea precisou apenas do primeiro tempo para derrotar o Portsmouth por 3 a 0, neste sábado, e manter a liderança folgada do Campeonato Inglês. Outro que venceu na rodada foi o Manchester United: fez 3 a 1 no Aston Villa e assumiu a segunda colocação, ultrapassando o Arsenal, que só joga no domingo. Com dois gols de Drogba, aos 15 e aos 39, e outro de Robben, aos 21 minutos, o Chelsea chegou aos 3 a 0 ainda no primeiro tempo. E, com isso, passou a ter 61 pontos ganhos. O Manchester está agora com 50 pontos, depois de Ronaldo, Saha e Scholes marcarem os gols na vitória por 3 a 1 - Barry descontou para o Aston Villa. E o Arsenal, que ficou com 48, só joga neste domingo, contra o Newcastle. Mais 5 jogos foram disputados neste sábado, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês: Birmingham 1 x 2 Fulham, Crystal Palace 3 x 0 Tottenham, Everton 0 x 1 Charlton, Norwich City 4 x 4 Middlesbrough e Southampton 2 x 0 Liverpool.