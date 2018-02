Chelsea e Milan ganham e avançam Num jogo incrível, o Chelsea derrotou o Barcelona por 4 a 2, nesta terça-feira, em Londres, e passou para as quartas-de-final da Liga dos Campeões da Europa. O Milan também se classificou, ao derrotar o Manchester United por 1 a 0. A outra equipe que avançou foi o Lyon, que fez 7 a 2 no Werder Bremen. Com um começo avassalador, o Chelsea abriu 3 a 0 em 19 minutos de jogo. O Barcelona conseguiu reagir com dois gols de Ronaldinho Gaúcho ainda no primeiro tempo. O resultado classificava a equipe espanhola, que tinha vencido por 2 a 1 em casa. Mas o time inglês marcou mais um e saiu com a vaga. Jogando em casa, o Milan repetiu o placar da vitória sobre o Manchester United na Inglaterra, na partida de ida. Com um gol do argentino Crespo, o time italiano fez 1 a 0 nesta terça-feira e também passou para as quartas-de-final. E na França, o Lyon arrasou o Werder Bremen, atual campeão alemão. O time francês, liderado por Juninho Pernambucano, já tinha vencido por 3 a 0 na partida de ida e não deu chances ao adversário, conseguindo a história goleada por 7 a 2 nesta terça-feira. Outras partidas - Mais quatro classificados saem nesta quarta-feira. O principal jogo será entre Juventus e Real Madrid, em Turim - em casa, o time espanhol ganhou por 1 a 0. Na Alemanha, o Liverpool tenta administrar a vantagem sobre o Bayer Leverkusen, depois de ter feito 3 a 1 na partida de ida. Quem também vai administrar a vantagem é o Bayern de Munique, que joga em Londres depois de ter vencido o Arsenal por 3 a 1. E na França, o Monaco recebe o PSV Eindhoven, que ganhou em casa por 1 a 0. O último classificado sai apenas no dia 15, quando a Inter de Milão recebe o Porto, após o empate por 1 a 1 no jogo de ida. A definição dos confrontos das quartas-de-final da Liga dos Campeões da Europa será feita por sorteio, a ser realizado no dia 18 de março. Os jogos serão em 5 e 6 de abril e em 12 e 13 de abril.