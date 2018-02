Chelsea e Milan querem aproveitar 'bom preço' de Ronaldinho

A possibilidade de uma transferência de Ronaldinho Gaúcho é cada vez maior. De acordo com o diário espanhol Marca, Milan e Chelsea querem aproveitar o "bom preço" com a desvalorização do brasileiro para tirá-lo do Barcelona. Veja também: 'Amigos de Messi' batem os de Ronaldinho na Argentina Ronaldinho não é mais uma unanimidade entre os dirigentes do time espanhol. O jogador, inclusive, perdeu a posição de titular nos últimos jogos. Além disso, ele foi vaiado e criticado no último domingo, após a derrota para o Real Madrid. De acordo com o diário, o russo Roman Abramovich, dono do Chelsea, e o italiano Silvio Berlusconi, proprietário do Milan, acreditam que seja possível uma negociação, uma vez que o brasileiro ficou desvalorizado devido à má fase. Uma transferência de Ronaldinho no início de 2008 serviria para o Barcelona reforçar o cofre e não sofrer ainda mais com a desvalorização do atleta. Outro que está ameaçado no Barcelona é o técnico holandês Frank Rijkaard, que não consegue dar mais um bom padrão de jogo à equipe. Ele poderia sair junto de Ronaldinho.