Chelsea e Tottenham vencem e dividem ponta do Inglês

Chelsea e Tottenham venceram seus jogos neste domingo e dividem a liderança do Campeonato Inglês com 9 pontos e 100% de aproveitamento nas três partidas que disputaram na competição. Mesmo jogando no Estádio Craven Cottage, o Chelsea venceu o Fulham por 2 a 0.

A equipe visitante abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo. Drogba recebeu de Anelka e tocou na saída de Schwarzer: 1 a 0. Os dois atacantes voltaram a ser decisivos na segunda etapa. Aos 31 minutos, Drogba passou para Anelka, que finalizou e definiu a terceira vitória do Chelsea no Campeonato Inglês.

Já o Tottenham teve mais dificuldades para manter 100% de aproveitamento na competição. Em Londres, a equipe venceu o West Ham por 2 a 1, em uma partida com todos os gols no segundo tempo. Aos 4 minutos, Carlton Cole deixou o West Ham em vantagem com um chute de fora da área. Aos 9, Jermain Defoe empatou o confronto. O gol da vitória do Tottenham foi marcado por Aaron Lennon, aos 34 minutos.

O Burnley voltou a vencer, depois de surpreender o Manchester United. Neste domingo, a equipe derrotou o Everton por 1 a 0, com gol marcado por Wade Elliott aos 34 minutos do primeiro tempo. Com isso, o time de Liverpool segue sem vencer e na lanterna do Campeonato Inglês.