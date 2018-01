Chelsea e Valencia começam a lutar por vaga na semifinal O Chelsea recebe o Valencia nesta quarta-feira no estádio Stamford Bridge, em Londres, em partida de ida das quartas-de-final da Liga dos Campeões da Europa. O rendimento recente do atual bicampeão inglês não tem sido dos melhores, mas mesmo assim a equipe tem conseguido resolver as partidas. Agora, quer fazer com que a temporada 2006/2007 seja a de sua consagração internacional, depois de duas eliminações nas semifinais da Liga. José Mourinho, técnico do Chelsea, não poderá contar no jogo com o atacante holandês Arjen Robben nem como meia francês Michael Essien. Ambos contundidos. A situação do atacante Joe Cole e do lateral esquerdo Wayne Bridge, que vêm de lesões, não está totalmente definida. O meia Frank Lampard jogará com uma proteção no punho, no qual tem uma fissura. Ele já adotou a prática na última rodada do Campeonato Inglês, na qual a equipe bateu o Watford por 1 a 0 fora de casa. Se o time de Londres, atual segundo colocado no Campeonato Inglês, tentará construir em casa um resultado confortável para entrar em campo tranqüilo uma semana depois na Espanha, o Valencia tenta justamente levar a decisão para o estádio de Mestalla. O atual quarto colocado do Campeonato Espanhol entrará no gramado do Stamford Bridge com duas idéias: não perder e marcar. Como gol de visitante vale em dobro como critério de desempate, os espanhóis sairiam no lucro de Londres com um empate se a rede balançar várias vezes de cada lado. Mas o Valencia estará sem parte de seu poder de fogo, pois não poderá contar com seu artilheiro, Fernando Morientes, que sofreu uma luxação no ombro na recente partida da seleção espanhola. O técnico Quique Sánchez Flores também não poderá escalar Carlos Marchena e David Navarro, suspensos devido aos incidentes na partida da equipe com a Inter de Milão, pelas oitavas-de-final. Também estão fora durante longo tempo Rubén Baraja, Jaime Gavilán, Eduardo Gaspar Daud e Mario Regueiro. A principal dúvida na escalação do time espanhol é se Miguel Ángel Angulo entrará no ataque ao lado de David Vila. O mais provável, porém, é que o treinador o guarde para ter opções na frente no segundo tempo. A história recente parece dar razões para que o Chelsea entre em campo otimista. Desde que Mourinho assumiu o comando do time, ele perdeu apenas uma das catorze partidas que disputou em casa pela Liga dos Campeões. Foi há treze meses para o Barcelona. Além disso, o Chelsea só levou dois gols nos últimos nove jogos disputados no estádio Stamford Bridge, o último deles contra o Porto, no jogo de volta pelas oitavas-de-final. Escalações prováveis: Chelsea - Cech; Geremi (Paulo Ferreira), Ricardo Carvalho, Terry e Ashley Cole; Wright-Phillips, Ballack, Mikel (Makelele) e Lampard; Drogba e Shevchenko. Técnico: Jose Mourinho. Valência - Cañizares; Miguel, Ayala, Moretti e Del Horno; Joaquín, Albiol, Albelda e Vicente; Silva e Vila. Técnico: Quique Sánchez Flores. Árbitro - Tom Henning Ovrebo (NOR). Local - Estádio Stamford Bridge, Londres (ING). Hora - 15h45 (de Brasília).