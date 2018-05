Chelsea empata com Birmingham mas segue na frente

Roberto Mancini começou seu reinado como treinador do Manchester City com uma vitória em casa por 2-0 sobre o Stoke City. A notícia também foi boa para um outro treinador italiano na Primeira Liga. O West Ham United, de Gianfranco Zola, deixou de ser um dos últimos ao bater o Portsmouth por 2-0 em casa.

O Tottenham Hotspur permaneceu em quinto lugar depois de um empate por 0-0 com o Fulham. O Sunderland também ficou no empate com o Everton, por 1-1. A partida do Wigan Athletic contra o Blackburn Rovers terminou em 1-1, como também o jogo entre o Burnley e o Bolton Wanderers.

O Chelsea arrancou cinco pontos à frente do attual campeão, o Manchester United, apesar de não ter conseguido marcar pela primeira vez em 34 jogos da liga. O Manchester pode diminuir a diferença em Hull City no domingo.

O goleiro do Birmingham, Joe Hart, realizou uma série de ótimas defesas que frustraram a equipe visitante, ampliando para 10 o número de jogos sem derrota de seu time na liga e deixando o Chelsea com apenas uma vitória nas últimas cinco partidas.

Hart, que terminou a partida com um curativo na cabeça, conseguiu conter os ataques de Daniel Sturridge e Frank Lampard no primeiro tempo, mas foi ajudado pela trave num chute forte do brasileiro Alex.

O Birmingham colocou a bola na rede no primeiro tempo, mas o bandeirinha considerou que Cristian Benitez estava impedido. Imagens de TV indicam que ele estava em posição legal.

O Liverpool enfrenta o Wolverhampton Wanderers na noite deste sábado.