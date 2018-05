Chelsea empata com Everton e vê topo ameaçado

Depois de ser derrotado pelo Manchester City, o Chelsea empatou por 3 a 3 com o Everton, em casa, e corre o risco de ser alcançado pelo Manchester United no jogo que complementará a rodada deste sábado no Campeonato Inglês. Com o resultado, a equipe londrina ficou no topo com 37 pontos, mas o Manchester tem 34 e pode se igualar ao rival se bater o Aston Villa, em casa.

O atacante marfinense Drogba marcou duas vezes no confronto, sendo um gol no primeiro tempo e outro no segundo, enquanto o francês Anelka foi o outro jogador a balançar as redes pelo Chelsea.

Já pelo Everton, o atacante francês Saha brilhou ao abrir o placar do duelo após dar uma cabeçada em que a bola bateu na trave e nas costas do goleiro Petr Cech antes de entrar, e ao fazer o gol que decretou o 3 a 3 no placar. Yakubu, que substituiu o brasileiro Jô durante o duelo, marcou o segundo do Everton.

O empate conquistado fora de casa deixou o Everton na 15.ª posição do Inglês, com 17 pontos.

Outro jogador que brilhou na rodada deste sábado no Inglês foi o atacante Tevez, ex-Corinthians, hoje no Manchester City. O jogador argentino marcou duas vezes e salvou a sua equipe da derrota no empate por 3 a 3 com o Bolton, fora de casa.

O empate deixou o time do brasileiro Robinho na sexta colocação, com 26 pontos, enquanto o seu adversário ficou em penúltimo, com 13. Klasnic, com dois gols, foi o destaque do Bolton no confronto.

Outros resultados deste sábado: Stoke City 2 x 2 Wigan, Birmingham 1 x 0 West Ham, Burnley 1 x 1 Fulham, Hull 0 x 0 Blackburn, Sunderland 1 x 1 Portsmouth e Tottenham 0 x 1 Wolverhampton.