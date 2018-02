Chelsea empata com time da 4ª divisão na Copa da Liga Jogando contra uma equipe inexpressiva do futebol local, o Chelsea desperdiçou a oportunidade de ficar mais próxima da final da Copa da Liga Inglesa ao apenas empatar com o Wycombe Wanderers, da 4ª divisão, por 1 a 1, nesta quarta-feira, no Estádio Adams Park, na cidade de High Wycombe. O treinador do clube londrino, o português José Mourinho, poupou algumas das suas estrelas, como os atacantes Didier Drogba e Andrei Shevchenko. Porém, os meias Michael Ballack, Frank Lampard e Michael Essien atuaram. O Chelsea saiu na frente aos 36 minutos do primeiro tempo. O atacante marfinense Salomon Kalou fez grande lançamento para Wayne Bridge, que tocou na saída do goleiro Batista. No lance, o defensor se chocou com o camisa 1 rival e sofreu um corte na região da testa. Batista não teve ferimentos graves, mas também recebeu atendimento médico no gramado. Passado o susto, o Wycombe empatou a partida apenas na etapa complementar, aos 32 minutos. Após um longo chute para frente da zaga dos donos da casa, Tommy Mooney desviou de cabeça e o atacante Jermaine Easter tocou na saída do goleiro português Hilário. A partida de volta entre os dois clubes será realizado no dia 23 de janeiro, no Estádio Stamford Bridge, em Londres. A outra semifinal será realizada entre Tottenham e Arsenal, que jogam nos dias 17 e 24 deste mês.