Chelsea empata e Manchester avança O Chelsea empatou sem gols com o Middlesbrough neste sábado e permitiu que o Manchester United, vencedor do jogo contra o Birmingham por 2 a 1, diminuísse a vantagem do adversário na classificação do Campeonato Inglês. Com o resultado, o time permaneceu na segunda colocação, porém, com apenas seis pontos a mais que o rival (71 contra 65). O Arsenal segue na liderança com 77 pontos. Confira os demais resultados: Blackburn Rovers 1 x 2 Leeds United, Bolton Wanderers 2 x 2 Aston Villa, Charlton Athletic 1 x 1 Portsmouth, Leicester City 0 x 2 Fulham e Manchester City 3 x 3 Wolverhampton.