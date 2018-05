Chelsea empata, e perde chance de disparar no Inglês

O Chelsea tropeçou neste domingo e perdeu uma grande oportunidade de disparar na liderança do Campeonato Inglês, um dia depois que o vice-líder Manchester United foi derrotado. Jogando fora de casa, o Chelsea empatou com o West Ham por 1 a 1, pela 18.ª rodada.

Apesar do revés, o líder da competição manteve a folga na tabela. Soma agora 41 pontos, contra 37 do Manchester. Já o West Ham segue na zona de rebaixamento, na 19.ª colocação, agora com 15 pontos.

Depois da derrota de 3 a 0 do Manchester United no sábado, o Chelsea entrou em campo neste domingo disposto a aumentar a vantagem na liderança do campeonato. O jogo seguiu equilibrado até os instantes finais do primeiro tempo, quando o árbitro marcou um pênalti duvidoso de Ashley Cole. Diamanti bateu firme e deixou o West Ham na frente.

No segundo tempo, o Chelsea aumentou o ritmo e levou perigo ao gol do goleiro Green em algumas investidas de Drogba. O gol de empate veio aos 16 minutos. Mikel foi derrubado por Upson na área e o árbitro marcou novo pênalti, apesar da reclamações dos jogadores do West Ham.

Lampard precisou cobrar a penalidade por três vezes, após duas invasões de área, para garantir a igualdade. Foi apenas o segundo empate do Chelsea, que soma ainda três derrotas no Inglês.

Mais cedo neste domingo, o Wolverhampton deu um salto na tabela ao bater o Burnley por 2 a 0, em casa. Com gols de Milijas e Doyle, o time anfitrião deixou a zona da degola e subiu da 18.ª para a 12.ª colocação. O Burnley é o 14.º, com 19. Completando a rodada, o Everton empatou com o Birmingham por 1 a 1, diante de sua torcida.