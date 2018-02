Chelsea empata e perde chance de encostar no Manchester Com um futebol de baixa qualidade, o Chelsea não conseguiu sair do empate sem gols contra o Aston Villa, nesta terça-feira, em Birmingham, no jogo que completou a 22ª rodada do Campeonato Inglês. O resultado foi frustrante para a torcida e para o técnico português José Mourinho, já que foi desperdiçada a oportunidade de encostar no Manchester United, atual líder da competição, que também ficou no empate contra o Newcastle na segunda. A diferença permanece, então, em seis pontos (54 a 48). Mesmo com todas suas estrelas no ataque, como o ucraniano Andryi Shevchenko e o marfinense Didier Drogba, essa foi a primeira vez em todo o campeonato que o Chelsea não conseguiu marcar um gol numa partida. Para piorar, quase a equipe londrina perdeu o jogo num chute de Ridgewell, que bateu no travessão, aos 32 minutos do segundo tempo. No outro jogo desta terça, o Arsenal não tomou conhecimento do Charlton Athletic e goleou por 4 a 0, no Emirates Stadium, em Londres. Com a expulsão de Osei Sankofa, aos 29 minutos do primeiro tempo, o time da casa aproveitou a vantagem de jogar com um a mais e fez 2 a 0 ainda antes do intervalo com o atacante francês Thierry Henry e Justin Hoyte. Na segunda etapa, o holandês Robin van Persie marcou duas vezes para decretar a goleada do Arsenal, que subiu para a quarta colocação com 39 pontos.